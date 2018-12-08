شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير البيئة: السيسي نموذج للزعماء يحتذي به في دعم المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمتلك إرادة حقيقة لدعم المرأة ومنحها حقوقها وفتح المجال أمام المتميزات لتحصدن الصدارة حيث تولت المرأة لأول مرة في عهده منصب المحافظ، وحصلت 8 سيدات على حقائب وزارية في رقم غير مسبوق، ليصبح نموذجا للزعماء يحتذي به في دعم المرأة.

وأضافت «فؤاد» خلال مشاركتها في جلسات منتدى إفريقيا 2018، الذي يقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه وزارة الاستثمار بمدينة شرم الشيخ، السبت، أن «أحد الثمانية اللاتي ينافسن دائما على لقب الأفضل بالجهد والرؤية المبدعة هي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتي أقدم لها الشكر مرتين الأولي على هذا المؤتمر الرائع مع أشقائنا الأفارقة والثانية على تعاونها المستمر والمثمر معنا في وزارة البيئة ولذلك أعتبرها شريكة في كل النجاحات التي حققتها وزارة البيئة منذ تحملي مسئولية المنصب الوزاري».

‎‎وأكدت وزير البيئة أن «نجاح المرأة في المناصب القيادية في البلدان الأفريقية يعد محور في غاية الأهمية لضمان وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقاسم المنفعة فمثلا قصيه تغير المناخ والتي تناقش حاليا في بولندا وشرفت خلالها بحضور الشق الرئاسي ورئاسة الوفد المصري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الزعيم الذي جعل قضايا البيئة في صدارة الأولويات ويتفهم جيدًا طبيعة العمل البيئي، سنجد أن المؤتمر يؤكد على أن تغيرات المناخ لا تؤثر فقط على مسارات التنمية فقط، ولكن أكثر فئة تتأثر بها وتؤثر فيها هي المرأة وهو ما يضع مهمة كبيرة على عاتق المرأة الإفريقية في معركة قضايا البيئة لكن كلي ثقة أننا قادرات بتكاملنا ووحدتنا وتعاوننا على إحداث الفارق الذي سيخدم شعوب العالم أجمع وليس إفريقيا فقط».