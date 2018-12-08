شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القارة الإفريقية مستقبل الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القارة الإفريقية هي مستقبل الاقتصاد العالمي، موجها رسالة إلى العالم أجمع بأن إفريقيا تفتح أبوابها نحو المستقبل والاقتصاد.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أمام جلسة «شباب رواد الأعمال بإفريقيا» ضمن فعاليات منتدى «إفريقيا 2018»، أن مصر حريصة على القيام بعدة إجراءات لدعم رواد الأعمال من الشباب، مؤكدا أن ذلك سياسة تقوم بها مصر نحو الشباب بمجموعة من الوسائل المشجعة.

ورحب الرئيس السيسي، في بداية كلمته، بالحضور من الرؤساء ورؤساء الحكومات من القارة السمراء والشباب، معربا عن أمنيته للحضور بقضاء وقت طيب بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

«يسعدني أن أنضم إليكم اليوم في هذا الحدث الهام الذي يعد أحد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول قارتنا الإفريقية ويمثل تأكيدا لرؤيتنا تجاه الشباب في مصر ودول القارة الإفريقية الشقيقة، وثقتنا في عقولهم وقدراتهم».

«إننا نؤكد تماما أنكم أغلى ما نملك من ثروة، كما نؤمن بأن أفكاركم المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.. فأنتم القوة والطاقة القادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقا لقارتنا الشابة.. تحتم علينا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مواصلة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في إفريقيا وتوحيد الجهود نحو تمكين شباب قارتنا وتوفير الإمكانيات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم في الإبداع».

«ومن هنا نبعث رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال وأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية».

«ومن هذا المنطلق واستكمالا لرؤيتنا تجاه دعم وتمكين الشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال، فقد حرصت مصر على القيام بالإجراءات التالية..

أولا.. تم تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

ثانيا.. تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا.

ثالثا.. تم إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة.

رابعا.. تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تزيين خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

خامسا.. تم تأسيس وتفعيل دور مركز «فكرتك شركتك» لدعم ريادة الأعمال وهو أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، وساهم في أقل من عام في تقديم حوالي 450 جلسة إرشاد وتوجيه رواد الأعمال، وحوالي 40 دورة تدريبية في مختلف موضوعات ريادة الأعمال بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية .

سادسا.. تم تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام في إطار برنامج فلك لريادة الأعمال.

سابعا وأخيرا.. تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2018، على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة منها لعرض أفكارها أمام جمع كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركين في هذا المؤتمر.

«أبنائي وبناتي شباب إفريقيا الواعد الطموح كونوا على ثقة في أننا نؤمن دائما بكم وبأحلامكم.. وأقول لكم إن أمامكم تحديات كبيرة تحتاج لمزيد من الاجتهاد والمثابرة والإبداع والابتكار وأثق تمام أنكم أهلا لهذه التحديات وقادرون على التغلب عليها وتحقيق أمال القارة وحسن ظنها بكم، فأنتم أملنا ومستقبلنا».

وفي الختام.. أوصيكم بالعمل الدؤوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلي بالثقة في النفس والعزيمة التي لا تلين لتحويل أفكاركم وأحلامكم إلى واقع ملموس يثمر لكم وللقارة بأسرها مستقبلا زاهرا وحياة كريمة ومكانا لائقا بين الشعوب والأمم.. وشكرا.