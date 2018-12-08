شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج عن مبادرة «100 مليون صحة»: «طفرة في مجال الصحة يُلاحظها المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أن هناك طفرة في مجال الصحة يلاحظها المواطن في الشارع في ظل المبادرات الرئاسية ، وآخرها مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سى»، لافتا إلي أهمية دور التمريض فى النهوض بالصحة العامة، والعمل على التكامل بين القطاعات الصحية المختلفة لخدمة المريض أولا وأخيرا.

جاء ذلك اليوم خلال حضوره المؤتمر السنوي السابع للتمريض بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والذى أقيم بمحافظة سوهاج بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بالمحافظة، لأول مرة في صعيد مصر، تحت شعار «المريض أولا»، بحضور الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة بثينة يوسف، مدير عام الإدارة العامة للتمريض، والدكتور أحمد عبد الكريم، مدير فرع التأمين الصحى بسوهاج، وعدد من مسئولي التمريض بمستشفيات التأمين الصحي علي مستوي الجمهورية، وعدد من الممرضات، والممرضين، والأطباء، والعاملين بفرع التأمين الصحي بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على أهمية إعداد كوادر علمية مؤهلة لديها كفاءة عالية فى مجال مهنة التمريض، لتلبية إحتياجات هيئة التأمين الصحى بصفة خاصة، والمستشفيات الحكومية بصفة عامة، مشيرا إلي إهتمام الدولة بتطوير منظومة التأمين الصحي بشكل عام، ليتمكن المواطن من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف، وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.

وكرم المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى- خلال المؤتمر- 45 من الممرضات، والممرضين المتميزين من محافظات السويس، وشمال سيناء، وسوهاج، وأهدى المحافظ درع المحافظة إلى الدكتورة سهير عبد الحميد، كما قامت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم درع الهيئة إهداء إلى محافظ سوهاج، نظرا لدعمه الكامل، والجهود المقدمة من المحافظة للمستشفيات، والعيادات التابعة للتأمين الصحي، واختتم المؤتمر بفقرة فنية عن أهمية التمريض، وخدمة المرضي.