شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مصر الثورة» عن مبادرة 100 مليون صحة: إنجاز يحسب للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «مصر الثورة»، إن ما يتحقق حاليًا في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سي» بمصر، يُعد بمثابة تحدٍ كبير وملحمة ليست على مستوى مصر فقط، بل العالم بأسره، واصفا إياها بالإنجاز الحقيقي على أرض الواقع الذي يُحسب للرئيس السيسي.

وأضاف «أبوالعطا»، في بيان أصدره، السبت، أن المبادرة الكبرى تؤكد على مدى اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري، وتؤكد أن الرئيس يولي اهتماما خاصا بالبسطاء ولذا حرص على تغطية شتى مناحي الجمهورية والمحافظات للحفاظ على سلامة المواطنين.

ووجه رئيس «مصر الثورة» الشكر إلى الرئيس السيسي الذي وصفه بـ«القائد الكبير صاحب الرؤية الواسعة»، مشيرا إلى أنه فخور بما تحققه الحملة من إنجازات وستحتفل مصر قريبًا بالقضاء على المرض اللعين «فيروس سي».

وأشار إلى أن مبادرة الـ 100 مليون صحة حققت رقماً قياسياً جديداً بوصول متوسط المفحوصين يوميا إلى نصف مليون مواطن، موضحا أنها تخلق وعيا كاملا لدى المواطن.