شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمى بجامعة باريس: أصحاب السترات الصفراء فشلوا فى الوصول لقصر الإليزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة باريس، إن أصحاب السترات الصفراء حاولوا الوصول إلى قصر الرئاسة الفرنسى ومحاصرته من أجل مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستقالة، وتابع:"هناك محاولات للإطاحة بماكرون عن السلطة وإجراء انتخابات مبكرة.. والشرطة تصدت لمحاولات المتظاهرين الوصول لقصر الإليزيه من خلال خطة أمنية محكمة".

وأضاف "أبو دياب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن عدم التعامل من قبل الحكومة مع التظاهرات بشكل سريع والاستجابة إلى مطالب الشعب الفرنسى أدى إلى تفاقم الأوضاع، بالإضافة إلى عدم إطلاق آلية حوار من قبل الحكومة الفرنسية من أجل الإصلاحات الاقتصادية التى أثقلت كاهل المواطن الفرنسى والتى أفقدته القدرة الشرائية.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة باريس، على أن نقاط الخلاف بين الحكومة الفرنسية والمحتجين عميقة وكبيرة وتتطلب حوار ضخم ومشاورات بين الاطراف وتقديم حلول مرنة من أجل تجاوز المشهد الحالى.