شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى كمطورى ألعاب وتطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه استكمالا للرؤية المصرية تجاه دعم وتمكين الشباب وخاصة فى مجال ريادة الأعمال، فقد حرصت مصر على القيام بعدة إجراءات أولها، تم تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليميى لريادة الأعمال فى مصر، بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل فى تأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

وأضاف السيسى، خلال كلمته بمنتدى أفريقيا 2018 المنعقد حاليا بشرم الشيخ، أنه تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربى الإفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم العربى وأفريقيا، كما تم إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى كمطورى ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة.