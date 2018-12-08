شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كيف تعاملت الشرطة الفرنسية مع متظاهر من أصحاب السترات الصفراء؟..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة يورو نيوز، عن "فيديو" لقيام الشرطة الفرنسية بضرب متظاهر من اصحاب السترة الصفراء بعنف، مشيرة أنه يعود إلى السبت الماضى الموافق الأول من ديسمبر.

ونشرت قناة يورو نيوز عربى، عبر فيس بوك، "فيديو" لقيام الشرطة الفرنسية بضرب متظاهر من أصحاب السترات الصفراء وعلقت قائلة :"هذا ما يحدث عندما تقع عناصر من "السترات الصفراء" فى قبضة الشرطة، او المقطع يعود إلى الأول من ديسمبر لهذا العام".

وشهدت اليوم، باريس تظاهرات لاصحاب السترات الصفراء ، وأعلن وزير الداخلية ارتفاع حصيلة المعتقلين حتى الآن لـ 1000شخص وغيرها من المدن الفرنسية، وأكثر من 200 قيد الحبس الاحتياطى ، مشيرا أن الرقم مرشح للارتفاع وأكد على أن وعدد المتظاهرين 31 ألف فى كل فرنسا 8 آلاف منهم في باريس وساحة الباستيل.

يذكر أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.