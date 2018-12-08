شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. السيسى: حزمة جديدة من التشريعات والقوانين لدعم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل، قانون قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل.

قال رئيس رواندا، بول كاجامى، إنه علينا العمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حل المشكلات والمعوقات التى تواجه دول القارة الإفريقية ومنها البنية التحتية، وتابع: "التعاون والتكامل الذى يجب تنفيذه ونتشارك مع بعضنا البعض فى الخبرات وأن نزود القيادات والحكومات بما يسمح للشباب بحرية الحركة والتعبير عن أنفسهم وأفكارهم من خلال الدعم المادى من أجل التصدى للمشاكل والعمل على حلها".

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج وتحديدا بمركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، إجراءات الإفراج عن كمال ثابت عبدالمجيد، أقدم سجين فى مصر، وذلك بعدما قضى 45 عاماً داخل السجون، حيث دخل كمال السجن عندما كان عمره 19 عاماً بعد قتله 2 من أقاربه وحكم عليه بالمؤبد وفى السجن وقبل أن يتم عامه الأول ارتكب جريمة قتل جديدة على إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد العائلة الثانية، وكانت المشاجرة داخل السجن وقتله.. وتم التحقيق معه وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات والتى عاقبته بالمؤبد.

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من الشباب، عرضوا أفكارهم ومشاريعهم خلال جلسة شباب رواد الأعمال.

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 أن مصر تؤكد مصداقيتها تجاه القارة الإفريقية فى عهد الرئيس السيسي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة لشباب أفريقيا مفادها: "أبنائى وبناتى شباب أفريقيا الواعد الطموح، كونوا على ثقة فى أننا نؤمن دائما بكم وبأحلامكم وأقول لكم إن أمامكم تحديات كبيرة".

وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم السبت وفد أمنى من هيئة سلامة النقل الأمريكى، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بمطار القاهرة الدولى، لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

هاجم متظاهرو السترات الصفراء متجر أورانج تليكوم ومقهى ستار باكس فى العاصمة الفرنسية باريس، خلال تظاهراتهم ضد الرئيس الفرنسى إيمانول مايكرون.

أعتقلت الشرطة البلجيكية نحو 400 شخص السبت في بروكسل وأصيب شرطي خلال تظاهرة نظّمتها حركة "السترات الصفراء" البلجيكيين وشارك فيها حوالى 1000 شخص، بحسب الشرطة.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل، قانون قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الإمكانيات التى تمكن شباب القارة الإفريقية لتنمية قدراتهم الإبداعية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه استكمالا للرؤية المصرية تجاه دعم وتمكين الشباب وخاصة فى مجال ريادة الأعمال، فقد حرصت مصر على القيام بعدة إجراءات أولها، تم تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليميى لريادة الأعمال فى مصر، بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل فى تأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن افريقيا مستقبل الاقتصاد العالمى وريادة الأعمال لأنها تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية.

ذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية، أن سفارات ووزارات خارجية لعدة دول أصدرت تحذيرات لمواطنيها من السفر لباريس بسبب التظاهرات وأعمال العنف التي تجري هناك .