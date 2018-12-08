شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل، قانون قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

وأضاف السيسى، خلال كلمته بمنتدى أفريقيا 2018 المنعقد حاليا بشرم الشيخ، أنه تم تأسيس وتفعيل دور مركز "فكرتك شركتك" لدعم ريادة الأعمال وهو أول مركز خدمى حكومى فى هذا الصدد، وساهم فى أقل من عام فى تقديم حوالى 450 جلسة إرشاد وتوجيه لرواد الأعمال، وحوالى 40 دورة تدريبية فى مختلف موضوعات ريادة الأعمال بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية.

وتابع الرئيس، أنه تم تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة فى مختلف المجالات خلال عام فى إطار برنامج "فلك" لريادة الأعمال، كما تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018 على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة منهم لعرض أفكارهم أمام جمع كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركون فى هذا المؤتمر.