شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة فى دقيقة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، انطلاق منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ ومطالبة الرئيس السيسي بتوفير الإمكانيات اللازمة لتنمية قدرات الشباب الإفريقى الإبداعية. السيسي يطالب بتوفير الإمكانيات اللازمة لتنمية قدرات الشباب الإفريقى الإبداعية .. الداخلية : مقتل إرهابيين جدد من المتورطين فى حادث دير الأنبا صموئيل ارتفاع أعداد المعتقلين لـ575 شخصا والمحتجون يطالبون برحيل ماكرون ارتفاع أعداد المعتقلين لـ575 شخصا والمحتجون يطالبون برحيل ماكرون

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