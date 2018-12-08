شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطالب بتوفير الإمكانيات اللازمة لتنمية قدرات الشباب الإفريقى الإبداعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الإمكانيات التى تمكن شباب القارة الإفريقية لتنمية قدراتهم الإبداعية. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كملته بجلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018، أن القارة الإفريقية تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية. وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.

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