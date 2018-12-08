شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمى وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن افريقيا مستقبل الاقتصاد العالمى وريادة الأعمال لأنها تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية.

وأشار الرئيس خلال كلمته بجلسة شباب رواد الأعمال، إلى أن مصر حرصت على القيام بالإجراءات التالية، حيث تم تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمى لريادة الأعمال فى مصر بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، برؤساء الدول الإفريقية ورؤساء الوزراء والوزراء المشاركين فى جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، وتابع:"باسمى وباسم الشعب المصرى أرحب بكم فى مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وأتمنى أن تكون إقامتكم سعيدة، وتمتعتم بالمناظر والمشاهد الخلابة التى تحتويها مدينة شرم الشيخ".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كملته بجلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018، أن المنتدى يعد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية، وتابع:" ورؤيتنا تجاه الشباب فى مصر ودول القارة الشقيقة وثقتنا فى عقولهم وقدراتهم ..أننا نؤكد أن الشباب هم أغلى ما نملك من ثروة وأن افكاركم المبتكرة هى المحفز الأساسى للنشاط الاقتصادى ..أنتم القوة والطاقة القادرة على صناعة مستقبل أكثر أشراقاً لقارتنا الشابة".