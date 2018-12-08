شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نصيحة الرئيس السيسي للشباب الأفريقى خلال منتدى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة لشباب أفريقيا مفادها: "أبنائى وبناتى شباب أفريقيا الواعد الطموح، كونوا على ثقة فى أننا نؤمن دائما بكم وبأحلامكم وأقول لكم إن أمامكم تحديات كبيرة".

وتابع الرئيس فى رسالة للشباب الأفريقي، خلال كلمة له بمنتدى "أفريقيا 2018": "التحديات الكبيرة التى أمامكم تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد والمثابرة والإبداع، وأثق تماما أنكم أهلا لهذه التحديات وقادرون على التغلب عليها وتحقيق آمال القارة وحسن ظنها بكم، فأنتم أملنا ومستقبلنا".

واستكمل الرئيس: "وفى الختام، أوصيكم بالعمل الدءوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلى بالثقة فى النفس والعزيمة التى لا تلين، فى تحويل أفكاركم وأحلامكم إلى واقع ملموس يثمر لكم وللقارة بأثرها مستقبل زاهرا وحياة كريمة ومكانا لائقا بين الشعوب والأمم".