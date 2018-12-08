شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد حفل تخرج دفعة جديدة للجامعة البريطانية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، الاحتفالية التى أقامتها الجامعة البريطانية لتخريج دفعة جديدة من طلاب كليات "الاقتصاد، إدارة الأعمال، الإعلام" بالجامعة، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد حمد، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وحمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين، وأشرف زكى نقيب الممثلين

وأشاد الوزير بدور الجامعة البريطانية على صعيد إعداد الشباب علمياً، والاعتماد على الأساليب الحديثة فى تدريس المواد الدراسية، وكذا دور الجامعة فى تأهيل الشباب لسوق العمل.

وأكد الدكتور أشرف صبحى تعاون الوزارة مع الجامعات من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المختلفة لطلاب وطالبات الجامعات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، واكتشاف إبداعاتهم ومواهبهم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ودعا الوزير الخريجين بمداومة التعلم والتدريب وتنمية القدرات واكتساب المهارات بهدف بناء ذاتهم، مشيراً أن الشباب هم عماد بناء الأمة وأساس تحقيق التنمية لها فى مختلف المجالات، مضيفاً أن مصر تولى عناية خاصة بالشباب وفى مقدمة المهتمين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.