شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك فى الملتقى السنوى لمجتمع رواد الأعمال "Rise Up 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أمس فى الملتقى السنوى لمجتمع رواد الأعمال "Rise Up 2018" فى نسخته السادسة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام وتضم أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتناول الملتقى هذا العام مناقشة التحديات الحقيقية والأهداف الملموسة التى تواجه مناخ الأعمال الناشئة اليوم، كما تعرض نماذج ناجحة وتجارب لبعض الشركات الناشئة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط خلال الملتقى فى حوار مع الحضور من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة حول أهمية إخلاص النية فى العمل وإتقانه والتطلع دائما إلى المستقبل، والتفكير خارج الصندوق للتغلب على التحديات.

وحول التحديات التى تواجه رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناجحة فى عملهم وكيفية التغلب عليها أشارت إلى أن العالم مليء بالتحديات وأنه على كل إنسان أن يعى أن العالم متغير من حوله، وأن يعلم أنه لا يوجد مشكلة مستعصية على الحل، فقط علينا أن نحسن التفكير ونفكر خارج المألوف للتغلب على العقبات والتصميم دائما على تحقيق النجاح وتحويل هذه التحديات إلى فرص.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا الملتقى الذى يلقى الضوء على التجارب الناجحة للشركات الناشئة والعمل على مساندة رواد الأعمال فى تحديد التحديات التى تواجههم والعمل على حلها، وقالت أن الشباب هم المستقبل، مؤكدة على أهمية ما يقوم به الشباب المصرى حاليا من الابتكار والتفكير خارج الصندوق وإنشاء شركات من شأنها أن تساهم فى تنمية الاقتصاد وتساعد فى خلق فرص عمل، مشيرة إلى الدعم الذى توليه الدولة لمثل هؤلاء الشباب.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة السياحة تقوم الان بتحديث آليات الترويح وتعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية فى الترويج لمصر، لتواكب التغيرات المتلاحقة فى هذا المجال.

وأشارت إلى البروتوكول الذى سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة على هامش انعقاد المجلس الوزارى العربى للسياحة بالإسكندرية بين مشروع رواد 2030 والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت رعاية وزارتى السياحة والتخطيط والإصلاح الادارى لإنشاء حاضنة أعمال، لافتة إلى اهمية إنشاء مثل هذه الحاضنات لدعم المشروعات الابتكارية التى تخدم قطاع السياحة، والمتعلقة بالصناعات السياحية الحرفية، مع ربط المشروعات الابتكارية بالموقع الرسمى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى حال تميزها كنوع من التحفيز للمبتكرين والدعاية لهم.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الحملة الترويجية لمصر التى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، ومن هذه المحاور الأساسية التركيز على إبراز الخصائص التى يتميز بها الشعب المصرى، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من المصريين فى المجالات المختلفة، ومن الشباب من رواد الاعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.. من خلال حملة ‏P2P "People 2 People”

وقالت أن محاور الترويج تتضمن أيضا الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020، والمحور الثالث للحملة يرتكز على إبراز المواقع السياحية كل على حدة من خلال إبراز السمات والخصائص من خلال عمل علامة سياحية مميزة لكل منطقة Branding By Destination

وفِى نهاية لحوار قالت الوزيرة أنه لديها أربعة مفاهيم تبنتها خلال حياتها العملية وكان لها أكبر الأثر فى نجاحها، وهي؛ الكفاءة مشيرة إلى أهمية الشغف بالعمل والتسلح بالخبرة والضمير، التواصل والاتصالات لافتة إلى أهمية العلاقات الإنسانية ومؤكدة على أنه لا حدود للنجاح، والثقة النابعة من الكفاءة موضحة أهمية تبادل العلم والخبرات بين الناس، وأخيرًا، وليس آخرًا، الإلهام وجذب الانتباه، والتى تنبع من تمسك كل شخص بإنسانيته فى التعامل مع الآخرين، وشددت على ضرورة أن يدرك كل إنسان قدراته وأن يكون إيجابيًا وواثقًا من نفسه.