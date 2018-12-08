شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقتهم.. أهالى إمبابة القديمة يحتفلون بتبليط الشوارع بذبح الخرفان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أهالى منطقة إمبابة القديمة التابعة لحى شمال الجيزة، بالبدء فى تطوير شوارع المنطقة، من خلال منحة من الوكالة الفرنسية بالاتحاد الأوروبى، والتى تشمل تطوير شبكات الصرف الصحى والمياه وتبليط الشوارع ورصفها وكذلك تطوير الإنارة.
وذبح أهالى المنطقة عدد من الخرفان فى الشوارع بالتزامن مع تبليطها بالانتر لوك بعد تغيير شبكات الصرف والمياه، فى حضور محمد نور رئيس حى شمال الجيزة.
وقدم أهالى المنطقة الشكر للمسئولين على سعيهم لإنهاء خطة التطوير، مؤكدين أن منطقة إمبابة القديمة لها تاريخ كبير ويجب تطويرها لتكون نموذجا للحفاظ على التاريخ.
شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقتهم.. أهالى إمبابة القديمة يحتفلون بتبليط الشوارع بذبح الخرفان.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .