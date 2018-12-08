شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقتهم.. أهالى إمبابة القديمة يحتفلون بتبليط الشوارع بذبح الخرفان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أهالى منطقة إمبابة القديمة التابعة لحى شمال الجيزة، بالبدء فى تطوير شوارع المنطقة، من خلال منحة من الوكالة الفرنسية بالاتحاد الأوروبى، والتى تشمل تطوير شبكات الصرف الصحى والمياه وتبليط الشوارع ورصفها وكذلك تطوير الإنارة.

وذبح أهالى المنطقة عدد من الخرفان فى الشوارع بالتزامن مع تبليطها بالانتر لوك بعد تغيير شبكات الصرف والمياه، فى حضور محمد نور رئيس حى شمال الجيزة.

وقدم أهالى المنطقة الشكر للمسئولين على سعيهم لإنهاء خطة التطوير، مؤكدين أن منطقة إمبابة القديمة لها تاريخ كبير ويجب تطويرها لتكون نموذجا للحفاظ على التاريخ.