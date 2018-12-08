شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أنجولا: القاهرة تضع كافة إمكانياتها وقدراتها لتشجيع التكامل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار جهود السفارة المصرية في انجولا لدفع التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية بين مصر وأنجولا، شاركت سفارة مصر في لواندا في فعاليات منتدي أقيم مؤخراً حول مشاركة أنجولا في المعرض التجاري الأفريقي الذي يعقد ولأول مرة في تاريخ القارة السمراء بالقاهرة خلال الفترة 10-14ديسمبر الجارى حيث شارك في المنتدي وزير التجارة ووزير التواصل الاجتماعي الانجولي ورئيس مجلس الصادرات وتدريب الشركات الأنجولية ، بالإضافة إلي أكثر من ممثلي 60 شركة من كبريات الشركات الأنجولية.

وكان خالد عبد الرحمن حسن سفير مصر في انجولا قد أوضح في عرض تقديمي عن أهداف هذا المعرض قد ذكر أن مصر في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019 وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع كافة إمكانياتها وقدراتها لتشجيع التكامل الأفريقي ودفع حركة التجارة وتعزيز الفرص الاستثمارية بين مصر وكافة الدول الأفريقية بما فيها انجولا التي تتمتع بثروات وإمكانيات هائلة في مقدمتها (الألماس/ النفط/ للخشب/ الأراضي الزراعية الخصبة/ الشواطئ الساحلية لأكثر من 1600كم).

وأضاف أن سفارة مصر حرصت منذ بداية العام الجارى علي التواصل مع كبار المسئولين الأنجوليين والقيادات السياسية لتشجيع مشاركة انجولا وللقطاعين العام والخاص فى فعاليات المعرض الأفريقى التجاري الأول الذي يقام تحت رعاية الرئيس وتنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفاراتنا في دول أفريقيا.

وأوضح خالد عبد الرحمن ان المعرض يمثل فرصة غير مسبوقة لتعرف الشركات الافريقية علي الإمكانيات وأنشطة الشركات المصرية ولاسيما النظر في إقامة مشروعات علي المستوي الصغير المتوسط من خلال شراكة joint venture ما بين شركات مصرية وانجولية . وهو الأمر الذى رحب به وأثني عليه وزير التجارة الانجولي Joffre van Dunem، مؤكدا تواجد الرغبة والتوجيه من الرئيس الانجولي لدفع الاستثمارات في انجولا وبخاصة مع الدول الأفريقية الشقيقة.

يذكر أن السفير المصري في انجولا والسفارة المصرية قد بذلا جهودا كبيرة خلال عام 2018 للقاء العديد من الشركات الأنجولية شملت اكثر من 15 لقاء ومنتدي مصغر للتعريف بفرص الاستثمار في مصر وقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والطفرة التى حققتها مصر في قطاعي الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد أثمرت تلك اللقاءات في تشجيع كبريات الشركات الأنجولية إلي المشاركة ولأول مرة في معرض تجاري يقام في مصر منذ سنوات طويلة.

تشارك أكثر من 60 شركة ومن بينها أكبر شركة الماس في أنجولا وشركات تجارية opaia وغيرها من البنوك الأنجولية الكبري. وبما يمثله ذلك من باكورة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ودعا السفير المصري القطاع الخاص الانجولي إلي زيارة الجناح المصري في المعرض التجاري الأفريقي الأول وإلي التواصل المباشر مع أقرانهم من القطاع الخاص بما في ذلك بحث إيجاد فرص لتمويل مشروعات مشتركة عبر خلق تمويل دولي أو بواسطة بنوك أفريقية كبنك الاستيراد والتصدير.

في هذا الإطار يذكر أن الرئيس الانجولي خوواو لوريسنو قد ألتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2018 عَلِي هامش قمة افريقيا ، حيث رحب الرئيس الانجولي الجديد الذي تولي الحكم في انجولا أواخر عام 2017 بالقيادة المصرية مرحبا بدخول الشركات المصرية للسوق الانجولي ولطاع البنية التحتية وهي الدعوة ابتي حرصت الرئاسة المصرية علي تلبيتها في إطار من المحبة والاخوة التي تجمع مصر وأنجولا حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للرئيس الانجولي لزيارة مصر والتعرف علي أحدث ما وصلت اليه مصر في القطاعات الاقتصادية والحيوية وفي إطار من التكامل والمصلحة المشتركة ودفع التنمية المستدامة مع الاشقاء الافارقة.