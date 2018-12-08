شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رواندا من شرم الشيخ: سكان إفريقيا 2.5 مليار نسمة بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الرواندي بول كاجامى الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقى، إن عدد سكان القارة الإفريقية يصل لـ 1.2 مليار نسمة، وهذا الرقم سيتضاعف بحلول 2050.

وأوضح خلال كلمته بجلسة شباب رواد الأعمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه بحلول 2050 سيبلغ عدد سكان القارة الإفريقية 2.5 نسمة، وهذا ميزة ومصدر قوة، ولكن هذا لن يحدث إلا من خلال الاستثمار السليم فى الشباب الذين يحظون بميزة السن والمهارات والمعرفة.

وشدد على ضرورة تيسير كل هذه العناصر من خلال المنظمات والمدخلات والمعطيات والمهارات المطلوبة التى تتمحور حول الموضوعات المختلفة، مضيفًا :"لا بد من الإبداع حتى يعود كل ذلك بالنفع على القارة بأكملها".