شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 4 اتفاقيات مع انطلاق منتدى أفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من النسخة المطبوعة كواليس منتدى أفريقيا تحت عنوان:" 4 اتفاقيات مع انطلاق منتدى أفريقيا 2018.. "الكويتى للتنمية" يرفع تمويلاته للمشروعات فى مصر إلى 3.5 مليار دولار ومذكرة مع إيطاليا بـ 45 مليون يورو.. واتفاقيتان لدعم منظومة مياه مصرف بحر البقر بـ 1.4 مليار جنيه. اقرأ فى العدد أيضا.. - مفاجآت تحقيقات "الأموال العامة" فى قضية الشبكة الدولية المتهم فيها 20 مصريا وأجنبيا.. المتهمون استخدموا "فيس بوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" لاستدراج الفتيات لتهريب المخدرات والاتجار فى البشر - مفاجآت تحقيقات "الأموال العامة" فى قضية الشبكة الدولية المتهم فيها 20 مصريا وأجنبيا.. المتهمون استخدموا "فيس بوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" لاستدراج الفتيات لتهريب المخدرات والاتجار فى البشر - «الداخلية » تعلن مقتل إرهابيين جديدين من المتورطين فى حادث دير الأنبا صموئيل العثور على 3 بنادق آلية وطبنجة وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة فى وكر اختباء الإرهابيين فى منطقة جبلية بنطاق أسيوط.. وبيان للوزارة: نلاحق باقى الهاربين - "سبت الدم" يشعل فرنسا.. اشتباكات دامية.. وأكثر من 700 معتقل فى مظاهرات "باريس" - "سبت الدم" يشعل فرنسا.. اشتباكات دامية.. وأكثر من 700 معتقل فى مظاهرات "باريس" - الفرعون يعود للسيطرة على عرش الدورى الإنجليزى.. صلاح يتألق ويحرز هاتريك ويصل للهدف الـ 10 - أول مصنع لإنتاج "سلك المواعين" و "المسامير" بالصعيد بدعم جهاز المشروعات - أول مصنع لإنتاج "سلك المواعين" و "المسامير" بالصعيد بدعم جهاز المشروعات - عمولات الوكلاء تؤخر الإعلان عن صفقات الشتاء.. خطة الزمالك لخطف أحمد حجازى من الأهلى فى يناير - جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق: جماعة الإخوان كانت وراء الكثير من الأزمات المختلفة بعد 25 يناير - جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق: جماعة الإخوان كانت وراء الكثير من الأزمات المختلفة بعد 25 يناير - "التعليم" تحذر المدارس الخاصة من حرمان الطلاب من الامتحانات بسبب المصروفات - إعادة المحذوفين من بطاقات التموين بعد التأكد من صحة بياناتهم.. "المصيلحى": "الأرز فى السوق بـ 8 جنيه ونص ولو معجبناش سعر المستورد مش هنشتريه" - إعادة المحذوفين من بطاقات التموين بعد التأكد من صحة بياناتهم.. "المصيلحى": "الأرز فى السوق بـ 8 جنيه ونص ولو معجبناش سعر المستورد مش هنشتريه" - "الصحة" تدرج 5 مركبات لتصنيع "الأستروكس" على "جدول المخدرات" - "التعليم": امتحانات نصف العام تركز على الفهم والمستويات المعرفية للتحصيل - "التعليم": امتحانات نصف العام تركز على الفهم والمستويات المعرفية للتحصيل - إجراءات حاسمة لمواجهة الغش فى امتحانات التيرم الأول بالجامعات - وزير المالية: صرف مرتبات موظفى الدولة 24 ديسمبر - وزير المالية: صرف مرتبات موظفى الدولة 24 ديسمبر - 2 مليار جنيه فى انتظار "السكة الحديد" من نقل البضائع - الحكومة تفند ادعاءات التجار بحدوث ارتفاع مرتقب للسيارات - الحكومة تفند ادعاءات التجار بحدوث ارتفاع مرتقب للسيارات - إحالة المشرفة على طباعة النقد بالبنك المركزى للجنايات لاختلاسها 3 ملايين جنيه - ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى معدل لها منذ 5 أشهر - ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى معدل لها منذ 5 أشهر



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