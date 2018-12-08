فيديو.. الداخلية توقع الكشف الطبي على 9355 مريض خلال 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

وقعت وزارة الداخلية الكشف الطبي على 9355 مريضًا خلال 30 يومًا، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي تنظمها قطاعات وزارة الداخلية لتفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وخلال شهر نوفمبر جابت قوافل وزارة الداخلية الطبية جميع محافظات الجمهورية، ووقعت خلالها الكشف الطبي وقدمت كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، لاسيما بالمناطق النائية والعديد من القرى والنجوع، كما وهت قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن.

وشملت القوافل الكشف على 700 حالة في أسيوط، و725 حالة في المنيا، و870 حالة في الدقهلية، و1880 حالة في الشرقية، و1050 حالة في بني سويف، و770 بالجيزة، و723 بمستشفيات الشرطة، كما وقعت الكشف على 2637 سيدة ضمن مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة..

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة والسجون.