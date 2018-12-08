شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو "السترات الصفراء" يحرقون علم فرنسا وسط العاصمة باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرم متظاهرو "السترات الصفراء" النيران فى العلم الفرنسى، اليوم السبت، خلال احتجاجاتهم ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته. ونشر موقع "روسيا اليوم"، صور لحرق العلم الفرنسى وأخرى لاقتلاع المتظاهرون الأشجار وإحراقها بعد اقتلاعها، وما حولها من أسوار فى محيط منطقة الشانزلزيه وسط باريس. وكان قد أزالت الشرطة الفرنسية المقاعد من الشوارع لمنع استخدام القضبان المعدنية من قبل أصحاب "السترات الصفراء" ضد قوات الأمن.

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