رئيس رواندا: يجب استغلال القوة البشرية لشعوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال الرئيس الرواندي بول كاجامي، إنه يجب العمل لتحقيق مستقبل أفضل من الناحية الاقتصادية لإفريقيا وشبابها وشعوبها.

جاء ذلك في كلمته بجلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018"، بشرم الشيخ، اليوم السبت.

وشدد على ضرورة وضع آليات تشجيع رواد الأعمال من الشباب في القارة السمراء في أولويات الاهتمام وفي نصبها الصحيح وخصوصا حينما نجتمع مع بعضنا البعض من أجل تحديد المسئوليات سواء من قبل قيادات القارة أو الشباب أنفسهم والشعوب بشكل عام.

ولفت إلى أن عدد سكان القارة السمراء يبلغ حاليا حوالي 1.2 مليار نسمة وقد يتضاعف بحلول عام 2050، مشددا على ضرورة أن يكون هذا العدد ليس تحديا بل فرصة وقوة يجب استغلالها لصالح الشعوب.

وأكد أنه يجب الاستثمار الصحيح في الشباب حتى نستطيع أن نستغل هذه القوة البشرية، لافتا إلى أن مستقبل الشعوب يجب أن يخطط له من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وقدم رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس رواندا، التهنئة والشكر للرئيس السيسي على عقد هذا المنتدى وتوجيه الدعوة له لحضور هذا المحفل الكبير.