شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على إنشاء 8 مشروعات صرف صحي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وافق على إقامة 8 مشروعات للصرف الصحى فى مدن ومراكز المحافظة واستثناء مساحات الأراضي محل الطلبات من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م، واعتبارها مشروعات ذات نفع عام.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوصيل الصرف الصحى لجميع قرى مصر، وفى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة، وجهود أعضاء مجلس النواب والمشاركة المجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة التي تمس احتياجاتهم اليومية.

وأوضح «أمنة» أنه تمت المواقفه علي إقامة، محطة رفع صرف صحي علي مساحه 1225م2 الواقعه بعزبة عبد اللاه التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور، ومحطة صرف صحى علي مساحه 625م2 بقرية الدراملي التابعة لمنشأة نصار بمركز دمنهور، ومحطة رفع صرف صحي علي مساحة 625م2 بقرية دويدار بمركز المحمودية، ومحطة رفع صرف صحي علي مساحه 1200م2 بقرية منشأة نصار التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

كما تم الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي علي مساحه 12س 3ط الواقعة بجمعية كفر الشيخ مخلوف بمركز ايتاي البارود، ومحطة رفع صرف صحي علي مساحه 700م 2 الواقعة بقرية صفر الكبرى التابعة لقرية دسونس بمركز ابو حمص، ومحطة رفع صرف صحي علي مساحه 700م 2 بقرية منشاة حمور التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور، ومحطة رفع صرف صحي علي مساحه 625م2 الواقعة بقرية مصنا التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة بمركز المحمودية.

وأشار «أمنة» أن موافقة وزارة الزراعة علي إقامة تلك المشروعات جاءت بعد معاينة الإدارة الزراعية ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، واستيفاء موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة، مع إلتزام أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية بالحفاظ علي الأرض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.