شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ملتقى «ميدفيست» بالمنيا بمشاركة أفلام أمريكية وفرنسية وسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم ملتقى «ميدفيست» فعاليات دورته الثانية، مساء الجمعة، حيث استمرت الفعاليات من الساعة الرابعة مساءً حتى الثامنة مساءً، وأقيمت فعاليات الملتقى بمكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، بعرض 12 فيلمًا قصيرًا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأيرلندا والإمارات والسعودية.

وتضمن البرنامج أربعة أفلام من مصر وهى (صباح الفل) المأخوذ من مسرحیة للكاتب داریو فو بعنوان الاستیقاظ، والذى حصل على جائزة أفضل فیلم روائي قصیر في مهرجان بورسعید الثالث للأفلام القصیرة، وفيلم (ابن بنوت) الذي ينتمى إلى نوعية الفانتازیا یعيش فيه الناس عالم افتراضى تسیطر فیه المرأة على الرجل وتتحكم في مصیره وقراراته، وفيلم (أحمر) والذى يناقش قضية العنف المتزايد ضد المرأة، و(أما أنا) والذى يحكى قصة سيدة تدعى سامية، تقوم بعملیة استئصال للثدي، لتبدأ في التساؤل عن الجمال وصورتها عن نفسها، وعن الحب، العلاقات الإنسانیة.

ومن أمريكا تعرض ثلاثة أفلام هي (ادفعي) ویهدف لزیادة الوعي حول قضیة وفاة السيدات أثناء الولادة، و(مع الأم) الذي یناقش دور الدایات في جواتیمالا، إحدى بلاد أمریكا الوسطي التي تعتبر من أخطر الأماكن التي یمكن أن تلد فیها النساء في العالم، حيث تحكي سیدتان قصصهما الشخصیة، وتشاركان بتجاربهما في مساعدة ومساندة النساء في مجتمعهما، وفيلم (یائل) عن قصة فتاة كانت والدتها تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة مما أودي بها إلى الانتحار في النهایة، وهو ما تعرضا له تلك الفتاة بعد أن أصبحت أما، فهل ستترك اطفالها لنفس المصیر الذي تركته له والدتها؟.

كما تضمن البرنامج فيلمين من الإمارات العربية المتحدة وهما (أمنیة) والذي يلقي الضوء على ظاهرة الختان من خلال قصة موظفة استقبال تعيش في أبوظبي، عانت من عملية الختان فس سن العاشرة، وقضت ثلاث سنوات من عمرها في العلاج النفسي، وفيلم الرسوم المتحركة (كاروما) الذي يحكي حكاية فتى طموح یترك العیش مع والدیه سعیا وراء تحقیق أحلامه.

وشاركت المملكة العربية السعودية بفيلم (مصاصة) عن قصة فتاة سعودیة صغیرة تدعى تغرید، تشعر بالضغط من قیود مجتمعها الدینیة، وتحاول التمرد علیها بارتداء «الچاكیت» الرمادي المفضل لدیها فوق عباءتها، وعندما تصلها أول دورة شهریة لها، تتصاعد حدة المشاكل التي تواجهها.

كما تضمن البرنامج فيلم صامت من فرنسا بعنوان (آما) یقدم أطروحات، یترك لكل متفرج حریة تفسیرها بناءا على تجاربه الشخصیة، وفيلم آخر من أيرلندا بعنوان (كیف كان یومك؟) والذى یناقش عاطفة الأمومة خلال قصة سیدة تترقب ولادة مولودها الأول.

يذكر أن ملتقى ميدفيست تأسس في مصر من قبل الدكتور مينا النجار، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية والبارإكلينيكية، والدكتور خالد على، محاضر أول في طب الشيخوخة في برايتون، ومدرسة 6 الطبية، وناقد سينمائي، بجريدة العلوم الإنسانية الطبية في المملكة المتحدة.