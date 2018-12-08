شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم 53 مشروعًا ضمن «رزق حلال 3» للأسر المستحقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، السبت، الدفعة الثانية لمشروع «رزق حلال3» لعدد 53 مشروعًا على الأسر المستحقة على مستوى مراكز المحافظة والمقدمة من جمعية صناع الحياة بالمنوفية بالتنسيق مع محافظة المنوفية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجمعية تحت عنوان «حفل تسليم مشاريع رزق حلال» بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية، بحضور المهندس عمرو حسيب رئيس مجلس أمناء صناع الحياة بالقاهرة وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحامد إبراهيم رئيس مجلس إدارة صناع الحياة، وناهد عجور الأمين العام للجمعية بالمنوفية، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبعض المتطوعين بالجمعية والأسر المستحقة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه عرض فيديو يوضح أهم إنجازات وأنشطة الجمعية على مدار العام، وعرض نموذج لأحد المستفيدين، وفى كلمته أوضح رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية أن الجمعية تقوم على العمل التطوعي لتقديم خدمات للمجتمع بهدف الإصلاح والتنمية المجتمعية، مؤكداً على أنها تعمل على ثلاث محاور رئيسية ( الجهل – الفقر – المرض)، مؤكداً أنه تم تسليم (53) مشروع متنوع ( تروسيكل – منظفات – سرجة- رياشة – خياطة – تربية أغنام – خياطة – أعلاف ) على الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة بإجمالي تكلفة ( مليون و325) ألف جنيه، مشيراً أن هذه المرحلة تأتى ضمن الدفعة الثانية لخطة الجمعية لتنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة على مستوى المحافظة.

فيما أوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي على أنه يتم تحديد هذه الحالات من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة والمستحقة للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم.

ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية عن سعادته وفخره بوجوده تلك الحفل، موجهاً الشكر لجمعية صناع الحياة لما تقوم به من دور حيوي وفعال في خدمة المجتمع من الأسر الفقيرة ومحدوي الدخل من خلال تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات.

وفى الختام، قام محافظ المنوفية بتكريم المتطوعين المشاركين في الحملة، مشيداً بدورهم في العمل الخيري وتنمية المجتمع.

كما قام رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالمنوفية ورئيس مجلس أمناء صناع الحياة بالقاهرة بتقديم درع الجمعية لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته في تنمية المشروعات بالمحافظة.