شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»: تلقينا خطابًا يتهم 4 قنوات بالتهرب من «ضريبة العمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه تلقى خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل. وذكر مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات ومنها مجموعة قنوات «بانوراما» التي شملها إخطار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب وذلك تطبيقا للقانون رقم 180 لسنة 2018. وأكد المصدر أنه تم إخطار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبي، وذلك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عملية الفحص ستشمل بالاضافة إلى القنوات الأربع، جميع القنوات التليفزيونية.

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