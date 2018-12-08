شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: البنية الأساسية التحدي الرئيسي أمام أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «تحدي البنية الأساسية متواجد في أفريقيا ومتواجد في مصر بشكل أو بآخر، ويعتبر التحدي الأساسي أمام أفريقيا والحكومات، ويحول دون توفير فرص عمل مناسبة للشباب، ومعظم دول قارتنا لا تمتلك الطاقة والبنية الأساسية القادرة على توفير البيئة والمناخ المناسب لإيجاد عمل لشباب أفريقيا».

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في جلسة شباب رواد الأعمال في منتدى افريقيا 2018، قائلا:«إحنا متواجدين كشباب وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين في المنتدى، ونحن بحاجة إلى التعرف على سبب عدم تحقيق كل أمانى شبابنا في إيجاد فرص عمل جيدة لإحداث التقدم وتوفير حياة أفضل لهم».