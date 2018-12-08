شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المنتدى القارى الأفريقى يوصى باستمرار استقلال هيئات الانتخابات بالدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المنتدى القارى السنوى الأفريقى الخامس المنعقد بدولة كوت ديفوار فعالياته مساء اليوم السبت. وأوصى المنتدى باستمرار استقلال هيئات ادارة الانتخابات فى الدول لبث الثقة والطمأنينة فى نفوس الناخبين وبما يكفل نزاهة الانتخابات. وحضر حفل الختام ، دانيال كابلات دنكاف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار وفينيناتا ساماتى سسوما مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الافريقى ويوسف باكايوكو رئيس الهيئة الانتخابية بكوت ديفوار وسفرء الدول الاعضاء . وشاركت الهيئة الوطنية للانتخابات فى المنتدى القارى الافريقى بوفد برئاسة المستشار لاشين ابراهيم والمستشار محمود الشريف والمستشار أحمد عبود والمستشار علاء فؤاد .

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