شكرا لقرائتكم خبر عن آمين "المهندسين": النقابة حريصة على تحسين مستقبل أعضائها وتأهيلهم لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النقابة العامة للمهندسين، فعاليات الملتقى الأول لشباب المهندسين، لإتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفنى وتكريم عدد من أوائل الخريجين بكليات الهندسة على مستوى الجمهورية، تحت رعاية المهندس هانى ضاحى- نقيب المهندسين، والذى تعقده لجنة الشباب برئاسة الدكتورة داليا فتحى.

وذلك بحضور المهندس محمود مغاورى- الأمين العام للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق- أمين الصندوق، والمهندس محمد ناصر مدير المكتب الفنى بالنقابة وعضو المجلس الأعلى للنقابة.

وخلال كلمته الافتتاحية للملتقى، شدد المهندس محمود مغاورى الأمين العام، على حرص النقابة على إتاحة الفرص لتحسين المستقبل والحفاظ على كرامة المهندس من خلال تطويره وتأهيله لسوق العمل، والعمل على تنمية مهاراته، مطالبًا شباب المهندسين بالاعتزاز بنقابتهم والتواصل معها والاعتزاز بمهنة الهندسة، وحثهم على السعى للعمل والكفاح.

من جانبها قامت الدكتورة داليا فتحى بعرض الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها، ودورها سواء على مستوى خدمة المهندس أو خدمة المهنة وخدمة المجتمع، مشددة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، و تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطني.

يذكر أن الملتقى هو ملتقى مهنى وتدريبى واجتماعى وترفيهى يهدف إلى دمج شباب المهندسين حديثى التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة- بسوق العمل الفعلى عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفنى وتقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة فى الشُّعب الهندسية المختلفة ومحاضرات عامة وورش عمل فى مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافى (Soft Skills) وتطوير اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على كل الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة.

ويتخلل اليوم تكريم عدد من أوائل الخريجين بكليات الهندسة على مستوى الجمهورية، مع إقامة حفل فنى غنائى لشباب المهندسين.