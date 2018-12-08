شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: النقابة لن تتوانى فى الدفاع عن حقوق المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم عدد من المعلمين يمثلون النقابات الفرعية واللجان النقابية، اليوم السبت، بتكريم " خلف الزناتى" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد معلمين العرب، و"محمد عبد الله" أمين عام نقابة المهن التعليمية، تقديرا لدور هيئة مكتب النقابة العامة الرائد فى العمل النقابى، وعرفاناً بجهودهم المبذولة فى خدمة المعلمين والعملية التعليمية. وأكد المعلمون، فى بيان، أنهم يقفون دائماً وأبداً خلف نقابتهم الممثل الشرعى لهم فى كافة القضايا والمشكلات التى تخص الأعضاء فى ربوع مصر. وأعرب نقيب المعلمين عن سعادته بهذا التكريم، مشدداً على أن النقابة لم ولن تتوانى في الدفاع عن المعلمين والمطالبة بحقوقهم أمام كافة الجهات المعنية.

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