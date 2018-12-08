شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهرب 4 قنوات من دفع الضريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل. وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات ومنها مجموعة قنوات "بانوراما" التى شملها إخطار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب وذلك تطبيقا للقانون رقم 180 لسنة 2018. وأكد المصدر أنه تم إخطار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبى، وذلك فى إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عملية الفحص ستشمل بالإضافة إلى القنوات الأربع، جميع القنوات التليفزيونية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهرب 4 قنوات من دفع الضريبة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .