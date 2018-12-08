شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رواندا: يجب علينا مشاركة الرئيس السيسي فى حل مشاكل القارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس رواندا، بول كاجامى، إنه علينا العمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حل المشكلات والمعوقات التى تواجه دول القارة الإفريقية ومنها البنية التحتية، وتابع: "التعاون والتكامل الذى يجب تنفيذه ونتشارك مع بعضنا البعض فى الخبرات وأن نزود القيادات والحكومات بما يسمح للشباب بحرية الحركة والتعبير عن أنفسهم وأفكارهم من خلال الدعم المادى من أجل التصدى للمشاكل والعمل على حلها".

وأضاف رئيس رواندا، خلال كلمته بجلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، أنه يجب توفير البيئة اللازمة التى تطلق العنان لبعض الإمكانيات التى مازالت غير مستغلة فى إفريقيا أمر ضرورى، وتابع: "قيادات القارة مستعدون لتزويد القيادات بالبيئة والرؤية اللازمة حتى تمكن شبابنا ..نحن لا نرسى لهم معروفاً بل هى مسئولية علينا".