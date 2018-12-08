شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشرح لضيوف منتدى أفريقيا حجم تحديات دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من الشباب، عرضوا أفكارهم ومشاريعهم خلال جلسة شباب رواد الأعمال.

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بجلسة شباب رواد الأعمال، إن الجلسة تضم الشباب وحكومات ورجال الأعمال ومستثمرين وجميع المطلوبين للتنمية بالمجتمع، مضيفًا: "لماذا لم نستطيع تحقيق كل ما نتمناه للشباب فى إيجاد فرص عمل جيدة لهم ليتقدموا وحياة افضل لهم؟".

وواصل الرئيس حديثه: " إن البعض يعتقد أن هذا الكلام ليس مطلوبا أن يذكر بهذه المحافل، ولكن يجب أن نعلم جميعًا كمسئولين وشباب وشعوب أسباب وعوامل التحدى فى بلادنا الإفريقية وبينها مصر".

وأضاف السيسي: " الشباب أمل وطموح، ولكن يجب أن يعلموا ويروا حجم التحدى الموجود أمام دولنا، وخاصة فى البنية الأساسية، وعلى سبيل المثال فى مصر ونيجيريا، ونتحدث عن حجم الطاقة المطلوب للمشاريع والصناعة وتوفير المتطلبات لإيجاد بنية استثمارية فى الدول الإفريقية.. هل تكفى أم لا .. ولو مش موجودة ما هو حجم التكلفة المالية لها؟.. طيب لو عاوزين طاقة لدولة بحجم مصر نيجيريا أو أى دولة أخرى تكفى السكان والصناعة.. سنجد تقريبًا أن معظم دول قارتنا لا تمتلك هذه الطاقة".