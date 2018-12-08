شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، للمشاركة ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018، وإلقاء كلمته بالجلسة، فى حضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية.
وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .