شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، للمشاركة ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018، وإلقاء كلمته بالجلسة، فى حضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية.

وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.