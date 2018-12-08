خالد صلاح : مصر تؤكد مصداقيتها تجاه القارة الإفريقية فى عهد الرئيس السيسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 أن مصر تؤكد مصداقيتها تجاه القارة الإفريقية فى عهد الرئيس السيسي.

وكتب خالد صلاح على تويتر قائلا: "نوايانا نحو بلدان القارة جادة وحقيقية وأكثر تنظيما وثباتا من أي عصر مضى وما يحدث فى شرم الشيخ يؤكد هذا النهج".

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح "لم تعد علاقاتنا حبيسة الشعارات الجوفاء بل صارت واقعا ملموسا لكل شعوب أفريقيا ".





وختم خالد صلاح تغريدته بالقول" خير الكلام ما صدقه العمل " فى إشارة على التواصل الكبير بين مصر والدول الأفريقية فى عهد الرئيس السيسي والذى نجح خلال سنوات قليلة فى بناء جسور الثقة والانفتاح على جميع العواصم الأفريقية حتى أصبحت القاهرة مقصدا دائما للفعاليات الأفريقية.

وشهد الرئيس السيسي افتتاح فعاليات منتدى إفريقيا 2018، الذى انطلق اليوم بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.

وشارك الرئيس السيسي فى جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، حيث طالب ، بتوفير الإمكانيات التى تمكن شباب القارة الإفريقية لتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية.