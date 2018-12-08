مؤسس "أفدبيم": الشركات الناشئة قاطرة التقدم لإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم

قال الدكتور هاني الجبالي، مؤسس شركة "أفدبيم" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إن الشركات الناشئة قاطرة التقدم لإفريقيا إذا أتيحت لها الفرصة.

وأضاف الجبالي، خلال كلمته في جلسة شباب رواد الأعمال بمنتدى "إفريقيا للاستثمار 2018"، بحضو الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كبرى الشركات العالمية بدأت صغيرة، واستطاعت الوصول إلى إنتاج أكثر ما تنتجه عدة دول إفريقية، وأحيانا الناتج يتخطى دول أفريقيا كلها.

وأوضح مؤسسة "أفدبيم"، أن الشركة تعمل في مجال الحلول المبتكرة لتحليل بيانات الفيديو بهدف استخراج المعلومات المهمة منها بشكل تلقائي وبدون تدخل بشرى لإنتاج تقارير مبسطة وشاملة الهدف منها الحصول على المعلومات بشكل دقيق وسريع وبجودة عالية ليستفيد منها قطاعات واسعة في مجالات الصناعة المختلفة مثل: المدن الذكية، وصناعة السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة الى مجالات التجارة والرياضة والطب غيرها.