‏‫سقوط تشكيل عصابي سرق 20 شقة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيلًا عصابيًا ارتكب 20 حادث سرقة مسكن في الجيزة.

أكدت تحريات مباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام نجار، وعاطل لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.

استهدفهما رجال الأمن، وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 20 حادث بدائرتي قسمي العمرانية، والأهرام".

أرشدا المتهمان عن المسروقات عبارة عن أجهزة كهربائية، وهواتف محمولة، ومشغولات ذهبية، وساعات يد، ومبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وما ارتكباه من جرائم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.