ضبط 7 تجار عملة بحوزتهم مليون جنيه سوداني في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

القت أجهزة الأمن بالشرقية، القبض 7 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة مليون جنيه سوداني بمنطقة منيا القمح. وشملت القائمة المضبوطين: "صبحى. ع"، تاجر حديد، و"فتحى. ع"، مقاول، و"العربي م"، صاحب مكتب استيراد وتصدير، وآخرين، يستقلون سيارتين بحوزتهم طبنجة منتهية الترخيص، و10 طلقات نارية، و500 ألف جنيه سوداني، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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