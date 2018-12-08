أخبار مصر | وفد أمريكي يتفقد إجراءات التأمين المتبعة بمطار القاهرة الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد أمريكي يتفقد إجراءات التأمين المتبعة بمطار القاهرة الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وفد أمنى من هيئة سلامة النقل الأمريكي، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بمطار القاهرة الدولي؛ لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك.

ويتفقد الوفد الأمريكي الذي يضم 4 خبراء في أمن الطيران المدني، إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة ورصد عمليات الفحص والتفتيش التى تتم للركاب وحقائبهم.