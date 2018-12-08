مصر | الحبس 3 سنوات لعامل بتهمة ازدراء الأديان في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 3 سنوات لعامل بتهمة ازدراء الأديان في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنح البساتين برئاسة المستشار مراد عبد الحي بسكرتارية حسين قطب، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لعامل في اتهامه بارتكاب بازدراء الأديان، وإلزامه بالمصاريف.
وأسندت نيابة البساتين الجزئية للمتهم "سيد. إ. س. م"، عامل، تهمة ازدراء الأديان السماوية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كانت قد وردت معلومات لإدارة التوثيق والمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بنشر صور مخلة مكتوب عليها آيات قرآنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، وبتتبع الصفحة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، وبمواجهته أقر المتهم بارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر 27704 لسنة 2018 جنح البساتين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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