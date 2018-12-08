شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رواند: الاستثمار السليم يكون في الشباب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الرواندي بول كاغامي، رئيس الأتحاد الأفريقي؛ إن الاستثمار السليم يكون في الشباب الأفريقي؛ ويجب تسيير الأمور أمامهم للمشاركة في الاستثمار وتنمية مهاراتهم.

وأوضح خلال جلسة «رواد الأعمال بإفريقيا» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مستقبل القارة الأفريقية هام، لأنه مستقبل المليارات من البشر الذين يعيشون على أرضها.