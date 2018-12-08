شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق المتهم الرئيسي في مقتل «عروس بنها» للمفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة الثانية لجنايات بنها اليوم، إحالة المتهم الرئيسى بقضية قتل «ت. ن» المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بنها»، لمفتي الديار المصرية لتصديق على حكم الإعدام، وحجز باقي المتهمين للحكم بالدور الانعقاد يناير المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد بريقع وعضوية المستشارين محمود محمد الديب وأحمد محروس مبارك ومجدي شفيق نصر الله محاكمة المتهمين بقتل الطالبة «تقي ناجى».

يُذكر أن قضية «عروس بنها» تم تداولها بمحكمة جنايات بنها على مدار عام ونصف لمحاكمة المتهمين خلال 3 هيئات للجنايات واسمتعت خلالها المحكمة لمرافعات وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع من الجانبين.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض في مارس من العام الماضي على كل من «حسان.ص» الشهير بـ«ح. ا» طالب – 19 سنة و«أحمد.ح. ق» الشهير بـ«أوسة» المتهمين الرئيسيين فى القضيةـ كما تبين تورط اثنين آخرين وهما أشقاء المتهم الأول في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد كما في جاء في تقرير الطب الشرعي.