شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لحضور منتدى أفريقيا: أتمنى تكونوا استمعتوا بالمناظر في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور «منتدى إفريقيا 2018»، قائلًا: «اسمحولي في البداية إني أرحب بيكم باسم واسم الشعب المصري في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وأتمنى تكونوا استمعتوا بالمناظر والجوا الجميل بشرم الشيخ».

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات منتدى إفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.