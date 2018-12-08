شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أفريقيا تمتلك كل العناصر التي تمكنها من تحقيق «طفرة اقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الدول والوزراء الحاضرين لجلسة شباب رواد الأعمال بأفريقيا في شرم الشيخ.

وقال السيسي، في كلمته بالمؤتمر: «ثقتنا كبيرة في عقول وقدرات شبابنا، وأنهم أغلى ما نملك من ثروة، وأفكارهم هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي»، مؤكدًا أن «منتدى أفريقيا أحدى قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول القارة الأفريقية».

وأضاف: «التحديات الاقتصادية تجعلنا نعمل على زيادة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، ونحب أن نرسل للعالم أجمع رسالة بأن أفريقيا هي مستقبل الاقتصاد وريادة الأعمال»، مؤكدًا أن «مصر قامت بتكليف مؤسسات الدولة بإنشاء أول مركز أقليمي لريادة الأعمال لمساعدة الشركات الناشئة في مصر والإقليم، وتدريب الشباب، وتم الدعوة لإنشاء صندوق التمويل العربي الأفريقي، لتحقيق التنمية في الدول العربية والأفريقيا، وأفريقيا تمتلك كل العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، ومصر أصدرت العديد من القوانين لمساعدة الشباب في إنشاء مشروعاتهم الخاصة، وتم تأسيس وتفعيل«مركزك خدمك»، لدعم ريادة الأعمال، وقامت بـ40 دورة تدريبية خلال عام، كما قامت مصر بتمويل 50 شركة ناشئة خلال عام ضمن برنامج ريادة الأعمال».

وخاطب شباب أفريقيا قائلًا: «نؤمن بكم وبأفكاركم، وأمامكم تحديات كبيرة تحتاج للعمل والمهارة والمثابرة، وأنا على ثقة بأنكم ستحققون كل التقدم».