شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في جلسة شباب رواد الأعمال بأفريقيا (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة شباب رواد الأعمال بأفريقيا، السبت. وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.

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