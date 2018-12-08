شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو السترات الصفراء بفرنسا يحطمون مقهى ستار باكس ومتجر أورانج تليكوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هاجم متظاهرو السترات الصفراء متجر أورانج تليكوم ومقهى ستار باكس فى العاصمة الفرنسية باريس، خلال تظاهراتهم ضد الرئيس الفرنسى إيمانول مايكرون.

ونشرت الوكالة الفرنسية عبر تويتر، "فيديو" لتكسير متظاهرو السترات الصفراء فى باريس إلى محل ستار باكس و أورانج تليكوم فى شارع الشانزليزيه، خلال اشتباكهم مع قوات الشرطة.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد المعتقلين من المتظاهرين إلى 615 شخصا من السترات الصفراء وكانت إحصائيات سابقة تحدثت عن توقيف 500 شخص مع اندلاع المواجهات، جرى وضع نحو 200 منهم قيد الحبس الاحتياطي.

يذكر أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.