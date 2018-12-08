شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تصرح لسعد الدين هلالى بالظهور الإعلامى.. بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت جامعة الأزهر اليوم السبت، على التصريح بالظهور الإعلامى وسائل الإعلام للدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة، على أن يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية، وبشرط الالتزام بالمنهج الأزهرى.

وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامى من جامعة الأزهر، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018 الذى صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961 .

وينص القرار فى مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك فى إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية وتنظيم العمل تفعيلا لنصوص لائحة القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ .