شكرا لقرائتكم خبر عن شباب رواد الأعمال الأفارقة يعرضون تجاربهم أمام الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، والتى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018، عرض تجارب لبعض رواد الأعمال الشباب من مختلف الدول الإفريقية، من بينهم مريم بوجونجا من روانداالرئيس التنفيذى لـ"جسر الأكاديمي"، وزينب موسى من نيجيريا،و خديجة البدويهى،وهانى الجبالى من مصر ،مؤسس ورئيس تنفيذى لإحدى شركات التكنولوجيا.

وقال هانى الجبالى ،مؤسس ورئيس تنفيذى لإحدى شركات التكنولوجيا، إن شركته تستخدم الصناعى فى إنشاء تطبيقات تخدم المدن التكنولوجية الجديدة التى تسهل الحياة على المواطنين، مثل تلخيص فيديوهات كاميرات المراقبة ،وتطبيقات للسيارات ذاتية القيادة وغيرها.

وتحدث المشاركون عن تجاربهم التى ساهمت فى حل العديد من مشاكل المجتمعات التى يعيشون فيها، من خلال إنشاء شركات مختلفة فى قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وتحليل البيانات وبناء التطبيقات الحديثة.

وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.