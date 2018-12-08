شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف بمصرف كيتشنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحى بمصرف كيتشنر، بمبلغ 213.9 مليون يورو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى، بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث قام بالتوقيع الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للمياه والصرف الصحى، والمهندس عادل عطية سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للمياه والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الحميد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للمياه والصرف الصحى، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تأتى الاتفاقية فى إطار ما توليه الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من اهتمام كبير بمشروعات الصرف الصحى والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى".

وذكرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع مصرف كيتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر، يهدف من خلال الاستثمارات فى ثلاثة محاور، وهى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن اعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحى قائمة، والتوسع فى عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحى، وانشاء محطة لمياه الصرف الصحى، وانشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحى.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، إن المشروع يهدف إلى الحد من تلوث مصرف كيتشنر، الذى يُعتبر من المصارف الرئيسية فى منطقة دلتا النيل بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى لعدد 69 قرية (حوالى 400000 نسمة) بالمحافظات الثلاث عن طريق تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل، يشمل شبكات الانحدار وروافع الصرف الصحى ومحطات معالجة الصرف الصحى، سواء المحطات الجديدة المزمع إنشاؤها، أو تأهيل بعض محطات المعالجة فى نطاق المشروع المشار إليه.

وأضافت المنشاوى، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقوم بمتابعة تنفيذ المشروع ومراجعة عمليات الطرح وخطة المشتريات، وضمان إجراءات الأمن والسلامة وتقديم الدعم المطلوب للشركات المنفذة، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم الدعم الفنى المطلوب للشركات المنفذة، ومتابعة أداء الشركات فى تنفيذ المكونات المختلفة للمشروع.

من جانبه، أكد بنك الاستثمار الأوروبى، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًاإلى أن البنك حريص على دعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحى، ودعم البنية الاساسية، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يصب فى صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وأوضح البنك، أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليار يورو، وساهمت فى تمويل أكثر من 90 مشروعًا فى قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن التعاون بين البنك ومصر زاد 3 أضعاف فى الفترة الاخيرة، حيث وصل إلى 1.7 مليار يورو.























