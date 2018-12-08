شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 400 متظاهر من محتجّي "السترات الصفراء" في بلجيكا وإصابة شرطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتقلت الشرطة البلجيكية نحو 400 شخص السبت في بروكسل وأصيب شرطي خلال تظاهرة نظّمتها حركة "السترات الصفراء" البلجيكيين وشارك فيها حوالى 1000 شخص، بحسب الشرطة.

وقالت إلسي فان دي كيير، متحدثة باسم شرطة بروكسل، وضاحيتها الجنوبية إيكسل ، لوكالة فرانس برس "أصيب شرطي في الوجه ونقل إلى المستشفى لكنّ حياته ليست في خطر".

وأضافت أنّ بعض المحتجين ألقوا مقذوفات وخصوصاً الحجارة على قوّات الأمن قرب الحيّ الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية والذي أغلق بشكل كامل أمام السيارات والمارة.

واضطرّت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بحسب المتحدثة التي قالت "هناك بعض الأضرار"، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب وكالة الانباء البلجيكية "بيلجا" فقد أغلق بعض محتجّي "السترات الصفراء" الطريق السريع في اتجاه مدينة ريكيم الواقعة في فلاندر الغربية قرب الحدود مع فرنسا.

وأضافت الوكالة أن حاجزاً وُضع في وقت مبكر صباحاً على طريق سريعة أخرى قريبة من الحدود الفرنسية-البلجيكية.

وامتد تحرّك "السترات الصفراء" الذي بدأ في فرنسا، إلى بلجيكا وخصوصاً الى منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية.

وفي 30 نوفمبر تظاهر 300 شخص في بروكسل حيث أحرقت آليتان للشرطة.